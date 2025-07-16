В Предгорном округе под суд пойдет глава фирмы за уклонение от уплаты налогов

Прокуратура Предгорного района Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ) в отношении директора коммерческой организации. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

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По версии следствия, в период с июля 2018 года по март 2019 года обвиняемый, являясь директором предприятия по производству алкогольных напитков, уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость путем предоставления в налоговый орган деклараций, содержавших недостоверные сведения. В результате преступных действий фигуранта общая сумма налоговой задолженности составила более 20 млн руб.

Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Валентина Любашенко