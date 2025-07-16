Экс-главе следственного отдела Таганрога продлили арест до сентября

До 24 сентября 2025 года Басманный суд Москвы оставил в СИЗО бывшего главу следственного отдела по Таганрогу СУ СК России Руслана Багмута, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве. Об этом сообщается в материалах суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК России по Ростовской области Фото: пресс-служба СУ СК России по Ростовской области

До 24 сентября продлен и срок следствия.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в марте 2023 года Руслан Багмут договорился с бизнесменом о передаче 2 млн руб. другому сотруднику правоохранительных органов. Бизнесмен Борис Ляпусов должен был выступить посредником в передаче взятки неизвестному сотруднику силовых структур за общее покровительство строительства жилой высотки в Таганроге.

Наталья Белоштейн