Акции ASML упали на 7%, несмотря на рост прибыли почти в 1,5 раза

Котировки акций нидерландского производителя литографических систем ASML падают на 7% на внебиржевых торгах после публикации отчета за второй квартал и прогнозов на оставшуюся часть года.

По итогам второго квартала ASML увеличила выручку на 23%, до €7,7 млрд, а чистую прибыль — на 45%, до €2,3 млрд, превзойдя прогнозы самой компании. Чистый объем новых заказов во втором квартале составил €5,54 млрд.

Однако инвесторов насторожил прогноз на третий квартал: компания ожидает выручку в диапазоне €7,4–7,9 млрд. Аналитики, опрошенные Visible Alpha, в среднем рассчитывали увидеть прогноз на €8,2 млрд. Более того, генеральный директор ASML Кристоф Фуке заявил, что «не может подтвердить» рост бизнеса и в 2026 году. ASML не представила конкретных прогнозов на следующий год, сославшись на экономическую неопределенность и возможные тарифы со стороны США.

В первом квартале года выручка ASML снизилась на 17% по сравнению с четвертым кварталом 2024 года и составила €7,7 млрд, а чистая прибыль — €2,4 млрд. Однако тогда Кристоф Фуке сохранял позитивный прогноз на 2025–2026 годы, несмотря на возможные негативные последствия торговых войн в мире.

Семён Тумайкин