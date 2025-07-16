В Тольятти передано в суд дело банды грабителей, организованной уроженцем Таджикистана

В Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении четырех местных жителей, обвиняемых в зависимости от роли и степени участия каждого в вовлечении несовершеннолетних в преступную группу и грабежах с применением насилия. Об этом сообщили сегодня в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в декабре 2024 года 30-летний обвиняемый создал устойчивую организованную группу для совершения различных преступлений, куда вовлек трех подростков, двое из которых на тот момент являлись несовершеннолетними.

15 декабря 2024 года обвиняемые, увидев на улице около продуктового магазина престарелую женщину, отняли у нее сумку. Таким же образом в том же месяце они похитили имущество у молодого человека на сумму 19 тыс. руб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что организатором преступлений являлся уроженец Таджикистана. Этим делом заинтересовался лично руководитель СКР Александр Бастрыкин, взявший ход расследования под свой контроль.

Алексей Алексеев