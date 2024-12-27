Глава СКР затребовал информацию о грабеже, организованном в Тольятти уроженцем Таджикистана

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о противоправных действиях в отношении пожилой женщины в Тольятти, которые были организованы уроженцем Таджикистана. Об этом сообщили сегодня в СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее в СМИ и социальных прошла информация, что уроженец Таджикистана подговорил двух знакомых несовершеннолетних совершить грабеж. 15 декабря подростки напали на пожилую женщину и, применив насилие, похитили ее сумку. После этого несовершеннолетние скрылись на автомобиле поджидавшего их организатора.

По факту грабежа было заведено уголовное дело, о предварительных и окончательных результатах расследования которого и. о. руководителя СУ СКР по Самарской области Александр Воеводин доложит господину Бастрыкину.

«В настоящее время уроженец Таджикистана задержан и заключен под стражу»,— сообщили в региональном СУ СКР.

Алексей Алексеев