Депутат Иванов: военнослужащего не отпускают с СВО после инсульта и потери речи

Российский контрактник, принимающий участие в СВО на Украине, не может добиться увольнения после инсульта и потери речи. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале. По словам законодателя, у военнослужащего из Екатеринбурга возникли сложности с прохождением военно-врачебной комиссии (ВВК).

«ВВК он не прошел, потому что, по мнению специалистов, он не долечен, — объяснил господин Иванов. — А долечить не могут». Депутат уточнил, что неврологи направляют пациента к психиатрам, но «те разводят руками, мол, не наш профиль, и возвращают обратно к неврологам».

Парламентарий подчеркнул, что с точки зрения установленных нормативов врачи правы. Тем не менее ситуацию он назвал «ненормальной». Максим Иванов сообщил, что отправил запрос в Главное военно-медицинское управление Минобороны РФ.