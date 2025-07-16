Совфед одобрил закон о помощи регионам в лечении пациентов с редкими заболеваниями

Совет федерации одобрил закон о выделении регионам дополнительных средств на лекарства для пациентов с редкими заболеваниями.

Проект поправок в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» в декабре 2024 года подготовил Минздрав. В документ было внесено уточнение, согласно которому пациенты с орфанными (редкими) заболеваниями смогут рассчитывать на оплату их лекарственного обеспечения из федерального бюджета. Предполагается, что с 2026 года федеральный бюджет начнет «подстраховывать» регионы на случай, если у них не будет хватать денег на обеспечение лекарствами таких пациентов.

Сейчас финансирование закупок дорогостоящих препаратов для пациентов с орфанными заболеваниями происходит по трем каналам — через госпрограмму «14 нозологий», фонд «Круг добра» и за счет выделения средств из региональных бюджетов. Большая часть пациентов обеспечивается лекарствами за счет госпрограммы, она действует с 2008 года. По данным на конец 2024 года, в России примерно 70 тыс. пациентов с орфанными заболеваниями.

Полина Мотызлевская