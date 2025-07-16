Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как бизнес и бренды могут использовать тренд на объединение людей по интересам.

Клубы по интересам обретают черты новой сферы бизнеса: создатели сообщества любителей ледяных ванн, бега или плетения кроше становятся новыми инфлюенсерами. Небольшие кружки по интересам объединяют людей в группы, где каждый участник максимально вовлечен в активности. Эксперты считают создателей микрокоммьюнити частью растущего рынка. В последние годы действительно можно заметить, как наши друзья и знакомые разбиваются на группы по интересам. К бегунам мы давно привыкли: в летние сезоны они договариваются в чатах о совместных пробежках на набережной, участии в марафонах, а некоторые после тренировки еще и заскакивают в любимый бар с чувством выполненного долга.

Вновь в моду вошли читательские клубы. Люди совершенно разных профессий объединяются не только онлайн, но и оффлайн на специальных встречах, чтобы обсудить выбранную и прочитанную книгу. Так людям проще подтолкнуть себя к чтению, не залипать в соцсетях, а узнать что-то новое. Социализируется теперь практически любое увлечение. Как пишет Vogue Business, поводом для объединения в сообщества становятся креативный отдых, интерес к лекциям, страсть к отдельному жанру кино, личностное развитие и прочее.

Почему это важно для бизнеса? Группы по интересам, по сути, приобретают общий потребительский опыт. К тому же, так формируется новый вид культурного капитала, к которому стремятся бренды. Объединить вокруг компании людей по интересам куда мощнее, чем просто привлечь инфлюенсеров или рассказать о своем проекте в соцсетях. Медиа даже называют общение в микросообществах новой социальной валютой. Оно строится на доверии, а не наделении отдельных персон функциями по созданию или распространению нужного контента. Из самых заметных коммьюнити по интересам можно отметить книжный клуб MiuMiu. Рецепт — подобрать активность в соответствии с ценностями бренда.

Яна Лубнина