«По-настоящему великой спортсменкой и актрисой стала Соня Хени»

Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о том, как складывалась карьера в Голливуде у норвежской фигуристки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gerard Yvon Cheynet / AP Фото: Gerard Yvon Cheynet / AP

Когда речь заходит о спортсменах, которые добились серьезного успеха в кино, то кажется, что только перечисление фамилий может занять около часа. Тут и прыгун в воду Джейсон Стейтем и футболист «Челси» Винни Джонс, не говоря уже о лидере сборной Бельгии по карате Жан-Клоде Ван Дамме и шведе Дольфе Лундгрене, который был не только каратистом, но и капитаном сборной США по пятиборью.

Несмотря на звучность имен, все они больших высот в спорте не достигли, а вот тех, кто стал настоящей звездой не только на спортивных аренах, но и в кино, по пальцам пересчитать. Причем здесь за скобки нужно вывести и Арнольда Шварценеггера. Все-таки бодибилдинг, уж простите, спорт, скажем так, своеобразный.

По-настоящему великой спортсменкой и актрисой стала норвежская фигуристка Соня Хени. Первую в мире трехкратную олимпийскую чемпионку и, внимание, десятикратную чемпионку мира называли «Настурцией Севера» и «Белым лебедем». Но норвежская аристократка из богатейшей семьи мечтала быть настоящей актрисой, и Голливуд предоставил ей такую возможность. Причем съемки приносили спортсменке всего $75 тыс. за каждую картину. Да, по тем временам деньги большие, но на ледовых шоу Хени зарабатывала $2 млн в год. Так что, можно сказать, кино было ее хобби.

Звездой экрана спортсменку сделала картина «Одна на миллион», где она, естественно, играла фигуристку. Но главным хитом в ее актерской карьере стала «Серенада солнечной долины». Фильм трижды номинировали на «Оскар». Он до сих пор считается одной из лучших лент в жанре мюзикла. Сниматься в таких картинах никому из больших атлетов так больше и не удалось. Конечно, можно вспомнить знаменитого Тарзана в исполнении пятикратного олимпийского чемпиона по плаванию Джонни Вайсмюллера. Но, несмотря на бешеную популярность, это все-таки было кино совсем другого уровня.

Владимир Осипов