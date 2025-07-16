Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, какими получились устройства с гибкими дисплеями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Samsung Фото: Samsung

К концу десятилетия мировой рынок устройств с гибкими дисплеями, по прогнозу аналитиков Research and Markets, пройдет отметку в $66 млрд. Этот показатель более чем вдвое превышает ожидаемый результат за текущий год. Специалисты Mordor Intelligence гораздо смелее в своих выводах и называют сумму в $112 млрд к 2030-му. Пока основной спрос на подобную категорию сосредоточен в Азии. Но постепенно устройства с гнущимися экранами набирают популярность и в других регионах, включая Россию.

Заметный вклад в это делает один из пионеров направления — компания Samsung. Недавно вендор представил свои новинки — Galaxy Fold 7 и Galaxy Flip 7. Мне удалось познакомиться с устройствами. Казалось бы, что за пятилетнюю историю форм-фактора ждать чего-то особенного уже не стоит. Но производитель наконец-то добрался до габаритов, которые одновременно поражают и обходятся без компромиссов. Толщина флагманского складного Galaxy Fold 7 в формате «книжки» в сложенном состоянии всего 8.9 мм. Это не просто близко, это ощущается так же, как почти любой на рынке монолитный вариант. То же касается и веса — 215 гр., и это самый легкий складной смартфон такого формата. В раскрытом состоянии аппарат настолько тонкий, что этих 4.2 мм едва хватило, чтобы интегрировать зарядный порт USB-C. При этом нет ощущения хрупкости, настолько удачно поработали инженеры с компоновкой и конструкцией корпуса.

Внешний экран серии Fold потерял самобытность. Вытянутые пропорции, как уникальный семейный признак, исчезли, и пользователя встречает Dynamic AMOLED 2X-дисплей с разрешением 2520 на 1080 точек. Теперь это полноценный дисплей в соотношениях сторон, такой, как у многих. Да, узнать среди прочих сложнее, но и пользоваться привычнее. Складной почти квадратный дисплей с диагональю 8 дюймов готов к роли карманного планшета. И это здорово оценят владельцы, которым в работе часто приходится просматривать таблицы, PDF-файлы либо же изображения.

Модель Flip 7 продолжает линию форм-фактора «раскладушек». В этом поколении новинка тоже демонстрирует большой внешний дисплей, который теперь занимает почти всю площадь внешней половинки за исключением вырезов под камеры. Это решение как никогда раньше подстрекает пользоваться смартфоном в закрытом состоянии. В разложенном виде у аппарата также отличный дисплей. Не подкачали и другие характеристики обеих новинок. О том, как они проявляют себя в реальности, смогу рассказать после теста.

Александр Леви