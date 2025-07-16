«Зарабатывать всерьез не получится»

Генеральный директор футбольного клуба «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что московский клуб зарабатывает значительно больше на товарищеских матчах, нежели на встречах Кубка России. По словам Пивоварова, доход клуба, в предсезонных встречах в пять-десять раз выше. Он назвал это «ненормальной ситуацией». Можно ли решить проблему? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Руководители РФС уверены, что доходы в нашем футболе будут расти год от года. Формально это уже происходит. В позапрошлом сезоне РПЛ, например, больше 1млрд руб. заработал только «Зенит», а по итогам 2024-м сопоставимую сумму получили три команды: «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА. Доходы в Кубке значительно ниже, тут армейцы, которые выиграли турнир, заработали 113 млн руб. «Динамо», вылетевшее из розыгрыша раньше, —меньше 100 млн руб. По футбольным меркам вполне уместно слово «всего».

Поэтому неудивительно, что генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров, высказался по поводу таких призовых достаточно жестко. Тем более что увеличиваться они не будут. Наш футбольный союз зафиксировал суммы выплат аж до 2028 года. И, конечно, заявление Пивоварова о том, что «Динамо» во время 10 дней предсезонного турнира заработало в пять или даже в 10 раз больше, чем за весь год в Кубке, впечатляет. Поэтому желание клуба отказаться от призовых взамен на самостоятельную реализацию коммерческих прав логично.

Но РФС на это никогда не пойдет, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Мы уже проходили эту историю. Григорий Есауленко, будучи вице-президентом "Спартака", говорил о том, что мы сами будем реализовывать права, сами заработаем больше и так далее. На что ему сказали, мол, тогда вы сами с собой и играйте. Такие вещи даже в Испании были. Когда "Барселона" и "Реал" хотели сами, и этот вопрос был решен даже на уровне чуть ли не премьер-министра».

У нас пока на уровне премьер-министра подобные вещи не решаются, но, скорее всего, руководители таких клубов как «Спартак», ЦСКА или «Локомотив» точно разделяют желание бело-голубых, ведь заработать при этом можно значительно больше официальных призовых. Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко предлагает найти компромисс: «Возможно, было бы какое-то перераспределение, может, 70% на 30%. То есть 70% прав имеет и продает РФС, а 30% — клуб. Чтобы была хоть какая-то небольшая самостоятельность».

Но, к сожалению, любые компромиссы не сдвинут дело с мертвой точки до тех пор, пока российские клубы не вернуться в еврокубки. Выплаты от UEFA, особенно за Лигу чемпионов, несопоставимы с суммами на внутренних турнирах. Действующий чемпион нашей страны «Краснодар», получивший за год около €10 млн, уступает даже словацкому «Словану», который за восемь поражений в Лиге чемпионов освоил €22 млн.

Зарабатывать всерьез не получится. К сожалению, несмотря на постоянные заявления главы РФС Александра Дюкова о возможном возвращении российских клубов на международную арену, дело с мертвой точки вряд ли сдвинется, считает Андрей Червиченко: «То, что происходит на международной арене, а именно перекладывание американцами, в частности Трампом, всех забот и украинских проблем на плечи европейцев, что, конечно, снизит жизненный уровень и повысит агрессивность и недовольство в нашу сторону. Думаю, мы находимся еще дальше от той точки, которая была. Как мне кажется, все еще хуже в этом плане».

Похоже, российскому футболу придется вариться в собственном соку, который, к сожалению, постоянно разбавляется громкими скандалами, связанными с коррупцией. И на фоне этих проблем сложно поверить, что руководители нашего футбола будут думать о такой мелочи как призовые для клубов, которые в большинстве своем живут за счет государственных денег или вливаний больших корпораций, а значит, в любом случае вряд ли будут бедствовать.

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Владимир Осипов