В свердловском правительстве рассмотрели спор между связистами и энергетиками

Конфликт между Уральской ассоциацией операторов связи (УралАОС) и компанией «Россети Урал» по поводу размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи стал поводом для специального совещания в правительстве Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Напомним, в прошлом году интернет-провайдеры, входящие в ассоциацию, обвинили «Россети Урал» в масштабном демонтаже ВОЛС на территории Свердловской области. В пресс-службе «Россетей Урал» тогда пояснили, что линии связи расположены незаконно: в регионах присутствия компании было выявлено более 500 тыс. опор с ВОЛС, из которых легализовано только 64% точек их размещения.

После этого УралАОС обвинила энергетиков в «несправедливом установлении тарифов на пользование опорами. По ее данным, региональные операторы арендуют имущество энергетиков по стоимости, которая в разы превышает цену, установленную для ПАО «Ростелеком». По словам вице-президента УралАОС, директора оператора «Инсис» Артема Черанева, стоимость подвеса волокна для ПАО «Ростелеком» составляла 6 руб. в месяц, тогда как для региональных операторов — от 74 до 148 руб.

Встречу с операторами связи, посвященную проблеме, провел первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. В ней участвовали заместитель губернатора — министр инвестиций Дмитрий Ионин, министр цифрового развития и связи Михаил Пономарьков, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Александр Соболев, директор свердловского филиала «Россети Урал» Алексей Смушкин, представители УФАС.

Господин Черанев рассказал «Ъ-Урал», что на встрече представители власти и ФАС впервые узнали о проблемах региональных «альтернативных» операторов. По ее итогам встречи в правительстве предложили запретить «Россетям» снимать оптоволокно без судебного решения, сказал он.

«Суть взаимных претензий энергетиков и операторов связи сводится к тому, что отдельные операторы самовольно размещают оборудование и не стремятся легализовать его, а "Россети Урал" занимают последовательную позицию, направленную на заключение договоров»,— сообщили в пресс-службе «Россети Урал». Там указали, что демонтируют оптоволокно только после того, как предупредили операторов и попытались легализовать его установку.

В «Россети Урал» отметили, что вопрос оплаты размещения ВОЛС на электросетевых объектах урегулирован практически со всеми операторами связи, включая крупнейших, не заключены договоры лишь с 6% операторов. «К сожалению, отдельные провайдеры категорически не хотят урегулировать отношения с энергетиками, манипулируя общественным мнением. При этом используются доводы о защите интересов потребителей услуг связи и различные правовые конструкции ухода от ответственности»,— заявили в компании.

Анна Капустина