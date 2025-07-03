Площадь квартиры на вторичном рынке в Ижевске увеличилась на 0,4% за пять лет

Средняя площадь квартиры на вторичном рынке недвижимости Ижевска увеличилась за пять лет с 51,4 до 51,6 кв. м, сообщили специалисты сервиса «Циан.Аналитика». В крупных городах РФ показатель, напротив, за указанный период сократился на 5,3% — до 53,1 кв. м. Наибольшие сокращения метражей — в диапазоне от 10 до 14% — зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В сервисе сокращение площадей объясняют перетоком во «вторичку» студий и небольших однушек, купленных при низких ипотечных ставках, а также выводом в продажу «морально и физически устаревших» компактных квартир в домах 1960-1980 годов постройки. «Их продают наследники многочисленного поколения бэби-бумеров, получавших жилье во времена позднего СССР»,— говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что снижение площадей на вторичном рынке недвижимости происходит при увеличении количества новостроек в городе. «На предложение во “вторичке” во многом влияет происходящее на рынке новостроек (с лагом в 2-3 года) — здесь сокращение метражей имеет устойчивый характер на протяжении последних 10 лет»,— рассказала эксперт сервиса Елена Бобровская.

Напомним, средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке недвижимости Ижевска выросла за год на 18% и составила в июне 103,5 тыс. руб. Эксперты отметили, что сейчас у застройщиков нет возможности наращивать цены на квартиры на «вторичке»: ипотечные ставки находятся на заградительном уровне, а доходы населения уже не растут так быстро, как в 2023-2024 годах.