Два бойца «Орлана» пострадали при ударе дрона в Белгородской области

Украинский FPV-дрон ударил в районе хутора Бондаренков Шебекинского округа. Ранены двое бойцов подразделения «Орлан». Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

С минно-взрывными ранениями и баротравмами мужчин доставили в Шебекинскую ЦРБ. Им оказана необходимая помощь, далее они продолжат лечение амбулаторно, уточнил господин Гладков.

Ранее сегодня глава региона рассказал о троих раненых при ударах ВСУ за сутки. Атакам с помощью как минимум 82 снарядов и 89 беспилотников подверглись десять муниципалитетов Белгородской области. Повреждены 10 жилых помещений и 13 автомобилей.