«Посуду от Дэмиена Хёрста можно было приобрести за символические деньги»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какие варианты можно найти на аукционах и в сувенирных лавках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christie's Фото: Christie's

17 июля подведут итоги онлайн-аукциона Christie’s с вот таким приятным лотом — работа Синди Шерман «Мадам де Помпадур» (урожденная Пуаcсон), созданная в 1990 году. Столовый сервиз на 24 предмета и чайный — на 21 предмет с изображениями художницы в образе знаменитой любовницы Людовика XV. Посуда была изготовлена на старой королевской мануфактуре в Лиможе, центре французского фарфорового производства, которое активно поддерживала мадам де Помпадур при жизни. Эстимейт составлял $3-5 тыс., что для такого большого сервиза, даже если забыть про Шерман, совсем недорого. На сайте Artware комплекты посуды из той же серии продаются отдельно, и вместе за чайный со столовым наборы придется отдать $22 тыс.

Давайте вспомним, какую еще интересную посуду создавали современные художники. Конечно, не мог не приложить свою руку к ее созданию вездесущий Джефф Кунс. Такая выпускалась в сотрудничестве со знаменитой компанией Bernardaud. Сервиз можно набрать частями. Так, например, сет из шести обеденных и шести салатных тарелок обойдется €1329. Салатник к нему можно приобрести за €459, а шесть супных тарелок за €715.

А вот посуду от Дэмиена Хёрста можно было приобрести за какие-то символические деньги. Фарфоровые тарелки и кружки были выпущены к его выставке в Tate Modern в 2012 году. Я не удержалась и приобрела. Теперь с удивлением обнаружила, что перепродают мои тарелки на вторичном рынке почти по 500 фунтов за штуку. Так что присматривайтесь к посуде от художников не только на сайтах именитых производителей фарфора, но и в сувенирных магазинах музеев.

Анна Минакова