Режиссера Юрия Мороза похоронили на Ваганьковском кладбище

На Ваганьковском кладбище в Москве завершились похороны российского режиссера и актера Юрия Мороза, передает корреспондент «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Церемония прощания проходила в Большом траурном зале Центральной клинической больницы №1. Отпевание провели в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище. Режиссера похоронили рядом с его первой женой, актрисой Мариной Левтовой, погибшей в 2000 году.

Проститься с Юрием Морозов пришли вдова Виктория Исакова, дочь режиссера — актриса Дарья Мороз, а также гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст с женой, худрук театра Сатиры и театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов, режиссеры Сергей Урсуляк, Ренат Давлетьяров, Анна Меликян и Джаник Файзиев. Посетили церемонию также актеры Павел Деревянко, Иван Кокорин, Максим Виторган, Дмитрий Харатьян и музыкант Гарик Сукачев.

Венки передали Союз кинематографистов России, «Первый канал», гендиректор Московского концертного зала «Зарядье» Иван Рудин и другие.

Юрий Мороз умер в ночь на 14 июля в возрасте 68 лет. По данным ТАСС, он долгое время боролся с раком поджелудочной железы.

В качестве режиссера Юрий Мороз снял более 20 фильмов и сериалов. В их числе — «Черный квадрат» (1992), «Каменская» (с 1999 по 2003), «Братья Карамазовы» (2008–2009), «Пелагия и белый бульдог» (2009), «Лунатики» (2023). Он также выступил продюсером в более 50 проектах.

Полина Мотызлевская