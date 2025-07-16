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Режиссера Юрия Мороза похоронили на Ваганьковском кладбище

На Ваганьковском кладбище в Москве завершились похороны российского режиссера и актера Юрия Мороза, передает корреспондент «РИА Новости».

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Церемония прощания проходила в Большом траурном зале Центральной клинической больницы №1. Отпевание провели в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище. Режиссера похоронили рядом с его первой женой, актрисой Мариной Левтовой, погибшей в 2000 году.

Проститься с Юрием Морозов пришли вдова Виктория Исакова, дочь режиссера — актриса Дарья Мороз, а также гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст с женой, худрук театра Сатиры и театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов, режиссеры Сергей Урсуляк, Ренат Давлетьяров, Анна Меликян и Джаник Файзиев. Посетили церемонию также актеры Павел Деревянко, Иван Кокорин, Максим Виторган, Дмитрий Харатьян и музыкант Гарик Сукачев.

Венки передали Союз кинематографистов России, «Первый канал», гендиректор Московского концертного зала «Зарядье» Иван Рудин и другие.

Юрий Мороз умер в ночь на 14 июля в возрасте 68 лет. По данным ТАСС, он долгое время боролся с раком поджелудочной железы.

В качестве режиссера Юрий Мороз снял более 20 фильмов и сериалов. В их числе — «Черный квадрат» (1992), «Каменская» (с 1999 по 2003), «Братья Карамазовы» (2008–2009), «Пелагия и белый бульдог» (2009), «Лунатики» (2023). Он также выступил продюсером в более 50 проектах.

Полина Мотызлевская

Фотогалерея

Прощание с Юрием Морозом

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Церемония прощания с режиссером Юрием Морозом

Церемония прощания с режиссером Юрием Морозом

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Вдова Юрия Мороза актриса Виктория Исакова (вторая слева)

Вдова Юрия Мороза актриса Виктория Исакова (вторая слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Дочь Юрия Мороза актриса Дарья Мороз

Дочь Юрия Мороза актриса Дарья Мороз

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст с женой Софьей

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст с женой Софьей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Актрисы Нино Нинидзе (слева) и Дарья Мороз (справа)

Актрисы Нино Нинидзе (слева) и Дарья Мороз (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Худрук театра Сатиры и театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов

Худрук театра Сатиры и театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Актер Павел Деревянко

Актер Павел Деревянко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Режиссер Аким Салбиев (справа)

Режиссер Аким Салбиев (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Продюсер Илларион Смирнов

Продюсер Илларион Смирнов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Режиссер Ренат Давлетьяров

Режиссер Ренат Давлетьяров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Музыкант Гарик Сукачев

Музыкант Гарик Сукачев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Первый зампред комитета РСПП по международному сотрудничеству Евгений Мельников

Первый зампред комитета РСПП по международному сотрудничеству Евгений Мельников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Кинокритик Стас Тыркин

Кинокритик Стас Тыркин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Режиссер Джаник Файзиев с женой, актрисой Светланой Ивановой

Режиссер Джаник Файзиев с женой, актрисой Светланой Ивановой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Актер Максим Виторган

Актер Максим Виторган

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Продюсер Рубен Дишдишян

Продюсер Рубен Дишдишян

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Траурный венок

Траурный венок

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Актриса Виктория Исакова (в центре)

Актриса Виктория Исакова (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Гроб с телом режиссера

Гроб с телом режиссера

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Траурная процессия

Траурная процессия

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Церемония прощания с режиссером Юрием Морозом

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Вдова Юрия Мороза актриса Виктория Исакова (вторая слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Дочь Юрия Мороза актриса Дарья Мороз

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст с женой Софьей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Актрисы Нино Нинидзе (слева) и Дарья Мороз (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Худрук театра Сатиры и театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Актер Павел Деревянко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Режиссер Аким Салбиев (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Продюсер Илларион Смирнов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Режиссер Ренат Давлетьяров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Музыкант Гарик Сукачев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Первый зампред комитета РСПП по международному сотрудничеству Евгений Мельников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Кинокритик Стас Тыркин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Режиссер Джаник Файзиев с женой, актрисой Светланой Ивановой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Актер Максим Виторган

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Продюсер Рубен Дишдишян

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Траурный венок

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Актриса Виктория Исакова (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Гроб с телом режиссера

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Траурная процессия

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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