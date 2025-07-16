В Екатеринбурге стартует цикл онлайн-встреч «Патриоты Урала»

В Екатеринбурге проведут цикл онлайн-встреч, приуроченных к форуму волонтеров и гражданских активистов «Патриоты Урала», который проходит по инициативе полпреда президента в УрФО Артема Жоги. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства УрФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первая онлайн-встреча состоится 24 июля и будет посвящена социальной роли ветеранов в современном обществе, сообщили организаторы. Слушателями станут участники специальной военной операции (СВО) и их семьи, волонтерские и ветеранские сообщества.

Спикерами выступят участники спецоперации и лекторы Общества «Знание», в том числе заместитель начальника департамента по внутренней политики полпредства УрФО Александр Загайнов, заместитель директора Уральского института управления — филиала РАНХиГС Максим Канев. Модератором выступит победитель конкурса «Знание.Лектор» Ольга Зиналиева.

Напомним, третий форум «Патриоты Урала» прошел в Екатеринбурге 27 июня. Его участниками стали более 600 человек из 10 регионов России. Волонтеры и эксперты обсудили психологическую помощь ветеранам, патриотическое воспитание молодого поколения и журналистику в период проведения СВО.

Полина Щуцкая