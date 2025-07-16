«Нас больше всего должен интересовать Jetour Traveler»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие автомобили удостоились награды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jetour Фото: Jetour

На прошлой неделе в торжественной обстановке были вручены премии Red Dot Design Award. Вроде бы приз такой, местечковый, присуждается Центром дизайна земли Северный Рейн-Вестфалия. Между тем этот конкурс промышленных художников считается одним из самых престижных в мире, а существует он с 1955 года.

Церемония награждения проходит в оперном театре города Эссен, что тоже неспроста — здание проектировал знаменитый архитектор Алвар Аалто. К слову, как минимум один шедевр великого финского зодчего есть в России — это библиотека в городе Выборг. И среди полутора десятка автомобилей, признанных в этом году безупречными с точки зрения дизайна и получившими Red Dot, есть как минимум один, который можно официально купить в нашей стране. Впрочем, обо всем по порядку.

Сразу две «Красных точки» получили автомобили марки Ferrari — F80 и 12Cilindri. Надо сказать, что Ferrari получают Red Dot постоянно. В свое время Энцо Феррари говорил, что продает моторы, а не автомобили. С другой стороны, одними только двигателями трудно оправдать столь высокий прайс, поэтому дизайнеры стараются вовсю. Среди других суперкаров лауреатства были удостоены Lamborghini Revuelto и Rimac Nevera R. Впрочем, «Красную точку» могут получить и вполне себе массовые автомобили. В этом году престижной премии были удостоены, например, Fiat Grande Panda, Dacia Bigster или компактный корейский электрический кроссовер Kia EV3. Другие лауреаты, чьи имена нам еще знакомы: Porsche Macan и Hyundai Palisade.

Среди автомобилей, удостоенных в этом году престижной дизайнерской премии, было три модели из Китая. Но нас с вами из них, конечно же, больше всего должен интересовать Jetour Traveler. Этот удостоенный приза за дизайн кроссовер официально продается в России под именем Jetour T2. То есть у владельцев таких автомобилей теперь есть еще один повод гордиться своей покупкой.

Дмитрий Гронский