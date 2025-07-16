Воронежцы сдали рекордное число пластиковых бутылок на переработку

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Воронежской области АО «Экотехнологии», владеющее крупнейшим мусоросортировочным комплексом в регионе, отобрало в июне 96 т ПЭТ-бутылок. Это стало максимумом с начала года, сообщил регоператор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В мае показатель составлял 88 т. Рост объема ПЭТ-тары свидетельствует о том, что жители стали активнее разделять пластик, полагают в «Экотехнологиях». На предприятии сортируют содержимое из оранжевых контейнеров-сеток, предназначенных для пустой смятой пластиковой тары и полиэтилена.

С начала 2025 года комплекс реализовал более 1,7 тыс. т вторичного сырья. Весь этот материал будет переработан и возвращен в хозяйственный оборот. Наибольший объем отгрузки составило стекло — почти 900 т, направленных в Новочеркасск. Также 580 т пластика поступило на перерабатывающее предприятие в Воронеже.

Ежедневно комплекс обрабатывает более 1,2 тыс. т отходов. Вся продукция сортируется на заводе АО «Экотехнологии». Специалисты подчеркивают, что предварительная сортировка отходов жителями значительно увеличивает количество извлекаемого вторсырья.

Об отказе воронежских властей от мусорной концессии на 700 млн руб. — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова