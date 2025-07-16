Нижний Новгород украсят ко Дню города и Дню народного единства за 7 млн рублей

МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» объявило открытый конкурс по выбору подрядчика на украшение Нижнего Новгорода ко Дню города (в этом году празднуется 16 августа) и Дню народного единства (4 ноября). Начальная (максимальная) стоимость контракта составила 7,3 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Перед праздниками подрядчик должен будет изготовить и установить тематические флаги, щиты, постеры и другие декоративные элементы, а после — демонтировать их. На оформление улиц, площадей и мостов ко Дню города выделили 4,3 млн руб., ко Дню народного единства — 3 млн руб.

Заявки на конкурс принимаются до 31 июля, победителя выберут 5 августа.

Как писал «Ъ-Приволжье», на украшение Нижнего Новгорода к 9 Мая и Дню России потратили 9,4 млн руб., работы выполнил индивидуальный предприниматель Евгений Ткач.

Елена Ковалева