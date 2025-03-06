На украшение Нижнего Новгорода к 9 мая и Дню России выделили 9,5 млн рублей

Казенное учреждение «Городской центр градостроительства и архитектуры» проводит открытый конкурс на декоративно-художественное оформление Нижнего Новгорода к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню России. Информация о торгах размещена на сайте госзакупок 6 марта.

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Начальная стоимость контракта составляет 9,5 млн руб., итоги подведут 23 марта.

Исполнителю необходимо будет установить и затем демонтировать стационарные и мобильные флаговые конструкции, а также постеры, посвященные праздникам. На украшение города к 9 мая предусмотрено 6,6 млн руб. из общей суммы, к Дню России — 2,9 млн руб.

Галина Шамберина