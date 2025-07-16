Совфед одобрил внедрение цифрового рубля

Сенаторы одобрили закон о поэтапном внедрении в оборот цифрового рубля. С 1 сентября 2026 года банки должны будут предоставить клиентам возможность открывать счета, делать переводы, оплачивать покупки и услуги с помощью цифровой валюты. С этого же дня начнет действовать универсальный QR-код для платежей. Получить его можно будет бесплатно — оператором выступит Национальная система платежных карт (НСПК).

С 2026 года цифровой рубль планируется использовать для всех федеральных расходов, а с 2027-го — еще и для региональных и муниципальных. В перспективе компании и граждане смогут оплачивать им налоги.

Сначала валюта будет внедрена в крупнейших банках и торговых точках — с выручкой более 120 млн руб. в год. При этом цифровые рубли не обязаны принимать продавцы, чья ежегодная выручка не превышает 5 млн руб. Аналогичное послабление действует для торговых объектов, не имеющих доступа к интернету.

Цифровой рубль — третья форма российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. ЦБ запустил пилотный проект цифрового рубля в августе 2023 года. Изначально массовое внедрение было запланировано на июль 2025 года, однако впоследствии Банк России перенес сроки. По данным на май 2025 года, число открытых электронных кошельков физических и юридических лиц на платформе тестирования цифрового рубля составило 2,5 тыс., количество переводов — 63 тыс.