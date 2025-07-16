В КБР выпустили более миллиона мальков каспийского лосося

В реки Черек, Черек Балкарский, Баксан и их притоки в Кабардино-Балкарии выпустили более миллиона мальков каспийского лосося. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Места зарыбления выбирают после исследовании водоемов. Мальков выращивают на форелевом заводе и выпускают, когда они достигают веса 13–20 граммов. Уточняется, осенью планируется выпустить еще около 940 тыс. мальков.

Всего с 2014 года в Кабардино-Балкарии выпустили в водоемы более 5 млн мальков каспийского лосося и краснокнижной ручьевой форели.

Константин Соловьев