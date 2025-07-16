В Кисловодске за 82 млн рублей продают исторический особняк
В Кисловодске выставили на торги исторический особняк. Стартовая цена — 82 млн руб. Его начальная цена составляет практически 82 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Здание бывшей мужской семинарии Сильникова располагается в центре города. Бывший владелец строения не содержал его в соответствии с требованиями по сохранению памятников архитектуры. Из-за этого власти изъяли объект.
По оценке специалистов стоимость восстановительных работ превышает 143 млн руб. Прием заявок от участников торгов открыт до 18 августа 2025 года.