Госдолг Татарстана в июле уменьшился до 99,1 млрд рублей

По данным на 1 июля государственный долг Республики Татарстан составил почти 99,1 млрд руб. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства финансов региона.

Обязательства Татарстана по федеральным бюджетным кредитам составили более 90,4 млрд руб., а обязательства по предоставленным государственным гарантиям — почти 8,7 млрд руб.

В Минфине республики отметили, что по сравнению с прошлым месяцем объем госдолга уменьшился на 12,4 млн руб.

Ранее Правительство РФ списало долги Марий Эл и еще 24 регионов по бюджетным кредитам на сумму более 42,7 млрд руб. Татарстан не вошел в список регионов.

Диана Соловьёва