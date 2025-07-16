В России у почти 13% женщин выявили нарушения репродуктивного здоровья

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что с 2024 года при диспансеризации нарушения репродуктивного здоровья были выявлены у 12,9% взрослых женщин и 2,1% мужчин. Среди подростков 15-17 лет такие проблемы обнаружены у 4% юношей и 5% девушек.

Господин Мурашко на правительственном часе в Госдуме сказал, что в России более 97% подростков в возрасте 15-17 лет проходят медицинские осмотры ежегодно. В 2024 году это сделали более 4 млн подростков. Слова министра приводит ТАСС.

Государство стало оценивать репродуктивное здоровье россиян в рамках бесплатной диспансеризации с 2024 года. Всего за прошлый год диспансеризацию прошли 6,7 млн человек. За первые пять месяцев этого года — уже 5,8 млн.

В конце января 2025 года президент Владимир Путин поручил Минздраву изменить порядок проведения медосмотров не только для взрослых, но и для детей. Целью таких изменений он определил более раннее выявление репродуктивных заболеваний. Согласно измененному приказу Минздрава, уже с 1 сентября 2025 года репродуктивное здоровье детей начнут проверять с 6 лет.

Полина Мотызлевская