В Анапе с помощью спецтехники очистили 8,5 км берега

Волонтеры очистили в Анапе 8,5 км береговой линии с помощью спецтехники. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края

Механизированные работы в Анапе ведутся на нескольких участках одновременно. Волонтеры работают в районе устья реки Можепсин, где идет подготовка территории к сдаче для проведения необходимых исследований. На других частях набережной просеивают песок и проводится планировка территории.

По словам директора ООО «Курорты Анапы» Николая Заливина, в уборке мазута на берегу Анапы задействовано более восьми единиц спецтехники. Это просеивающие машины, погрузчики, выравнивающие грабли и плуги.

Алина Зорина