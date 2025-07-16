Политики разгоняют инфляцию

По итогам июня в США и Великобритании зафиксировано ускорение инфляции. Многие экономисты винят в росте цен действия правительства: в США — из-за последствий импортных пошлин Дональда Трампа, а в Великобритании — из-за повышения налогов правительством лейбористов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jaimi Joy / File Photo / Reuters Фото: Jaimi Joy / File Photo / Reuters

Вчера вечером Бюро трудовой статистики США сообщило, что по итогам июня инфляция в США составила 2,7% в годовом исчислении. Это выше, чем месяцем ранее, в мае рост цен составил 2,4%. Аналитики ожидали такой динамики в июне, однако рост цен по ряду позиций заставил их говорить о том, что введенные в апреле Дональдом Трампом импортные пошлины на товары из многих стран мира уже оказывают влияние на цены. Компании вынуждены платить повышенные пошлины и уже начали перекладывать часть своих издержек на потребителей.

Как отмечают опрошенные The Wall Street Journal эксперты, внимание привлек необычный для этого периода года рост цен на одежду, бытовую электронику и мебель — а именно в этих категориях импорт составляет для США существенную долю.

«Июньские данные говорят о том, что тарифы начинают кусаться»,— цитирует WSJ основателя и президента исследовательской компании Inflation Insights Омера Шарифа.

По подсчетам экономистов из банка UBS, индекс потребительских цен на ключевые товары, за исключением автомобилей, в июне показал рекордный рост за последние три года. Если брать в расчет сценарий, при котором в США не наступит рецессия или пошлины не будут отменены, UBS ожидает, что до конца 2027 года инфляция не опустится ниже апрельского показателя 2,3%.

Ускорение инфляции в июне зафиксировано и в Великобритании.

Сегодня Управление национальной статистики сообщило, что рост цен в годовом исчислении составил 3,6%. Это стало неприятной неожиданностью — опрошенные Reuters аналитики ожидали в июне инфляции 3,4%.

Некоторые эксперты возложили вину за рост потребительских цен на действия лейбористского правительства, повышающего налоги. В октябре прошлого года был принят бюджет, предусматривающий повышение налогов в общей сложности на £40 млрд. Кроме того, постоянно появляется информация о новых мерах лейбористов по увеличению налогов, что также может усиливать инфляционное давление. «Инфляция растет на фоне увеличения трудовых издержек, повышения минимального размера оплаты труда и налогов для бизнеса. Все это заставляет компании повышать цены, чтобы покрыть свои издержки»,— сообщил агентству Bloomberg Мэтью Райан, руководитель управления по анализу финансовых рынков в инвесткомпании Ebury.

Евгений Хвостик