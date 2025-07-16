Власти Ставрополья показали проект памятника участникам СВО

На всех территориях Ставрополья могут установить мемориалы, посвященные участникам спецоперации. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Владимира Владимирова Фото: Telegram-канал Владимира Владимирова

Главный краевой мемориал создадут в столице края. Его планируют открыть в Сквере памяти земляков, погибших в боях при исполнении воинского долга, на перекрестке улиц Ленина и Лермонтова. Автором проекта памятника выступил скульптор Иван Кисличенко.

«Обязательно укажем имена всех ставропольцев, кто геройски пал в ходе СВО. Для этого рядом со скульптурной группой разместим Стену памяти», — отметил господин Владимиров.

Константин Соловьев