Шойгу допустил возобновление диалога с Европой
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью «Ъ» заявил, что среди европейцев расчет число тех, кто сомневается в правильности курса Евросоюза на противостояние с Россией. Москва готова к диалогу с европейской стороной, отметил он, и перспективы для его возобновления существуют.
Сергей Шойгу
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Сергей Шойгу заявил, что стремления отдельных граждан европейских стран к сотрудничеству с Россией подавляются. «Однако чем дольше в ЕС будут игнорировать интересы своих собственных граждан и ухудшать их благосостояние под предлогом ''российской угрозы'', тем сложнее им будет заглушать голоса тех, кто стремится к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией и мирному сосуществованию с нашей страной»,— заявил секретарь Совбеза.
По его словам, исходя из готовности к диалогу с Европой президент РФ Владимир Путин в прошлом году выдвинул концепцию формирования архитектуры евразийской безопасности. Она, в частности, предполагает сворачивание военного присутствия внешних держав в евразийском регионе, а также сотрудничество в сферах безопасности, экономики и социального благополучия.
Полную версию интервью читайте на сайте «Ъ» в 17:00.