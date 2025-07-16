Шойгу допустил возобновление диалога с Европой

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью «Ъ» заявил, что среди европейцев расчет число тех, кто сомневается в правильности курса Евросоюза на противостояние с Россией. Москва готова к диалогу с европейской стороной, отметил он, и перспективы для его возобновления существуют.

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Шойгу

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сергей Шойгу заявил, что стремления отдельных граждан европейских стран к сотрудничеству с Россией подавляются. «Однако чем дольше в ЕС будут игнорировать интересы своих собственных граждан и ухудшать их благосостояние под предлогом ''российской угрозы'', тем сложнее им будет заглушать голоса тех, кто стремится к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией и мирному сосуществованию с нашей страной»,— заявил секретарь Совбеза.

По его словам, исходя из готовности к диалогу с Европой президент РФ Владимир Путин в прошлом году выдвинул концепцию формирования архитектуры евразийской безопасности. Она, в частности, предполагает сворачивание военного присутствия внешних держав в евразийском регионе, а также сотрудничество в сферах безопасности, экономики и социального благополучия.

Полную версию интервью читайте на сайте «Ъ» в 17:00.

Лусине Баласян