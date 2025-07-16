Зарубежные СМИ: Почему НАТО сомневается в плане США по поставкам вооружения Киеву?

Франция и Италия не будут участвовать в американской инициативе по военной поддержке Киева. По данным Politico, Париж займется развитием собственного оборонного производства. А у Рима на это не хватит средств, сообщает итальянская La Stampa. 15 июля Дональд Трамп заявил, что ракеты для комплекса Patriot уже поставляются в Киев из Германии. Он уточнил, что после, по новой американской схеме, Берлин все возместит. Согласно идее Трампа, Украина получит от США 17 таких комплексов и другое оружие, все отправится на Украину через Европу. Однако некоторые европейские чиновники уверены: угроза американского президента наказать Россию через 50 дней — это пустой звук. К тому же, Трамп известен своей гибкостью в отношении дедлайнов. При этом его план поставок «первоклассного американского вооружения» Киеву за счет стран НАТО, вызывает у альянса немало сомнений. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

По данным The New York Times, системы противовоздушной обороны Patriot, ракеты и боеприпасы готовы к немедленной отправке на Украину. Все оружие либо только что произведено, либо будет взято из существующих военных запасов.

Как пишет Reuters, несколько стран сообщили о готовности к соглашению о поставках по американской схеме, среди них, помимо Германии, Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Великобритания, Нидерланды и Канада. Однако некоторые страны НАТО отметили, что до сих пор даже не знают, чего именно от них хотят. Глава Евродипломатии Кая Каллас высказала недоумение по поводу этой инициативы: «Если вы обещаете оружие, но за него платит кто-то другой, значит ли это, что его предоставили именно вы?»

Bloomberg сообщает, что эти обсуждения добавляют остроты напряженным переговорам по составлению семилетнего бюджета Евросоюза, объемом свыше €1 трлн, в него может войти €88 млрд на помощь Украине. В МИД Чехии отметили: «Столько приоритетов и так мало средств».

Париж, по данным Politico, не намерен участвовать в инициативе. Франция испытывает сложности с увеличением военных расходов и планирует вкладываться в собственную оборонную промышленность, закупая оружие у локальных производителей.

Европейское обаяние способствовало изменению настроения Дональда Трампа в отношении Владимира Путина, сообщает The Wall Street Journal. По словам источников издания, контакты по неофициальным каналам, прямая дипломатия и многомиллиардная сделка по поставкам оружия помогли США и Европе объединиться в вопросе поддержки Украины.

Однако CNN задается вопросом: надолго ли Трамп отвернулся от Москвы? Несмотря на все заявления о недоверии, разочаровании и наличии угроз, президент США предоставил России 50 дней на принятие решений. А это внушительный срок, заключает издание.

Как добавляет Reuters, дедлайны Вашингтона для Москвы имеют незначительный вес. А в приоритете для Владимира Путина согласие Запада на его условия мира. При этом Москва уже имеет успешный опыт существования в период санкций, поэтому любые другие трудности, включая 100-процентные тарифы, не станут рычагом давления, заключает агентство.