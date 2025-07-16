На Дону объявили штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности

На территории Ростовской области до конца 16 июля, а также 17 июля объявлено штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

По информации ведомства, максимальный 5 класс пожарной угрозы установлен в следующих районах: Верхнедонской, Шолоховский, Чертковский, Каменский, Красносулинский, Милютинский, Обливский, Морозовский, Тацинский, Семикаракорский, Багаевский, Весёловский, Мартыновский, Кагальницкий, Зерноградский, Егорлыкский, Заветинский, Ремонтненский. Кроме того, чрезвычайная пожароопасность сохраняется в Октябрьском, Родионово-Несветайском, Аксайском, Мясниковском районах, а также в Ростове-на-Дону.

Высокая пожароопасность 4 класса прогнозируется в девяти районах области.

Мария Хоперская