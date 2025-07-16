Запчасти прогрели цены

Стоимость автозапчастей выросла на 15% за полгода. О подорожании большинства комплектующих заявили аналитики сети автосервисов Fit Service. Заметнее всего выросли цены на расходники для техосмотра —моторные масла, фреон, смазки для тормозных механизмов, антифриз. Они же пользуются наибольшим спросом у автомобилистов. Следом идут фильтры, лампы, свечи зажигания. Что повлияло на рост цен? Выясняла Юлия Савина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Средний чек в техцентрах еще перед стартом летнего сезона вырос больше чем на треть, сообщали аналитики сервиса ЮMoney. Оборот автосервисов в апреле прибавил 37% в годовом выражении. Автомобилисты готовили машины к жаре. Некоторые расходинки из-за этого сильно подорожали, констатирует президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко: «Запчасти, связанные с кондиционированием, в сезон традиционно дорожают. Сейчас цена поднялась на 50%.

Если в 2024 году бочонок фреона стоил 7 тыс. руб. после сезона, то сейчас он стоит где-то в районе 12 тыс. руб. Стоимость турбочаса подорожала где-то на 5-7%, у кого-то на 10%. У дилеров есть отток из-за стоимости проведения ТО. По гаражам сейчас вряд ли кто-то разъезжает. Очень много китайских машин, которые больше похожи на электронные гаджеты».

Как говорят участники рынка, многие детали и агрегаты автовладельцы сейчас стараются восстановить и отремонтировать, а не покупать новые. На этом фоне специалисты, которые умеют перебрать двигатель или коробку пользуются особым спросом в автосервисах. Проблема есть и с кузовным ремонтом. Новые детали на иномарки становится сложнее доставлять, говорит генеральный директор сети СТО и магазинов «Кореана» и «Китаяна» Михаил Мартынов: «Сейчас возникли сложности с параллельным импортом. То есть некоторые вещи, которые раньше можно было ввозить, перестали. Например, какие-то группы товаров для Hyundai.

По-прежнему сохраняются сложности с кузовными запчастями. Их в принципе мало кто возит. Трудности есть и в логистике, перевозке, в хранении и в отгрузке клиенту. На всех этих этапах кузовные детали имеют свойство гнуться, мяться и портиться. Даже несмотря на высокую маржинальность, которую можно заложить, при этом большинство даже крупных компаний отказываются это делать. Поэтому возникает дефицит. А у дилеров тоже не все в наличии бывает».

Продажи автозапчастей премиального сегмента падают, а низкого и среднего растут, отмечают аналитики. Автолюбители начали присматриваться к покупкам необходимых деталей на маркетплейсах. Продажи в этом разделе на Wildberries с начала 2025 года увеличились в два раза. На Ozon прирост — 60%, сообщал портал retail.ru. Причина поиска аналогов — в более частом и дорогом обслуживании, говорит директор сети Fit Service Татьяна Овчинникова: «Последние два-три года мы наблюдаем увеличение количества запасных частей в чеке, потому что клиенты приезжают уже не просто на техническое обслуживание и на более сложные ремонтные работы. Годовой и средний пробег автомобиля не уменьшается. Такая тенденция сохранится в ближайшие два-три года. Причина — то, что продажа автомобилей (даже это же показывает первое полугодие 2025-го) сократилась на 30% по отношению к прошлому году. Поэтому наш автомобильный парк в ближайшее время будет стареть».

По данным Ассоциации «Российские автомобильные дилеры», средний возраст автомобилей в России превысил 16 лет. Всего по дорогам страны ездит примерно 50 млн автомобилей, из них 39 млн — старше 10 лет.

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Юлия Савина