Полиция задержала участника разбойного нападения на мурманчанина у Парка Победы

Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из участников нападения на 28-летнего жителя Мурманской области, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Им оказался 33-летний неработающий петербуржец.

Инцидент случился 14 июня около трех часов ночи. У дома 19 по Бассейной улице трое злоумышленников сломали гостю города челюсть, после чего отобрали у него IPhone 13, наручные часы и кроссовки. Последние нашли в квартире задержанного.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Сейчас полиция ищет остальных участников конфликта.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что мурманчанина после инцидента доставили в больницу. Помимо сломанной челюсти у него диагностировали многочисленные ушибы.

Андрей Маркелов