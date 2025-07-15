Трое неизвестных на Бассейной улице сломали мурманчанину челюсть и сняли кроссовки

Трое неизвестных 14 июля напали на 28-летнего жителя Мурманской области у дома 19 по Бассейной улице, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленники отобрали у потерпевшего IPhone 13 и наручные часы, а также сняли кроссовки. Молодого человека после инцидента доставили в больницу, у него диагностировали многочисленные ушибы и перелом челюсти.

Сейчас полиция ведет розыск нападавшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что двое пассажиров автобуса № 119 избили контролера на Ивановской улице.

Андрей Маркелов