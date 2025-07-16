«Справедливая Россия» объяснила отказ от участия в довыборах в муниципалитет

Ярославское региональное отделение «Справедливой России» не видит смысла участвовать в довыборах депутата муниципалитета Ярославля из-за низких шансов на победу. Об этом «Ъ-Ярославль» рассказал секретарь Бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Анатолий Каширин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

«Никто не изъявил желания. Те, кому мы предлагали пойти, объясняют это тем, что выборы уже перестали быть выборами с трехдневным голосованием, с электронным голосованием, с низкой явкой и административным ресурсом. А на довыборах традиционно конкурентам "Единой России" практически делать нечего, потому что явка еще более гасится и работает только административный ресурс. В данном случае мы не стали выставлять никого, даже статиста»,— рассказал Анатолий Каширин.

Кроме того, партия ожидала, что от КПРФ выдвинется сильный кандидат, который сможет составить конкуренцию выдвиженцу «Единой России». «Ъ-Ярославль» сообщал, что коммунисты могли выдвинуть Андрея Броя, но его не поддержало бюро областного комитета КПРФ.

Дополнительные выборы депутата муниципалитета по 4 округу состоятся 14 сентября.

Антон Голицын