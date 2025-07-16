Дело экс-сотрудников филиала «Военно-строительной компании» направлено в суд

Следователи направили для рассмотрения в суд уголовное дело против бывшего начальника филиала «Строительное управления» ППК «Военно-строительная компания» («ВСК») Сергея Сухова. Перед судом предстанет также экс-замглавы филиала Дмитрий Сергель и директор ООО «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко. Их всех обвиняют в особо крупном мошенничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Сухов

Фото: Министерство обороны России Сергей Сухов

Фото: Министерство обороны России

В 2022 году Минобороны в рамках гособоронзаказа заключило с «ВСК» и «Специальными технологиями строительства» контракт на капремонт объектов в Перми и Свердловской области. Однако фигуранты завысили стоимость работ. Так они похитили свыше 75 млн руб.

Господа Сухов и Кравченко признали вину во время предварительного следствия. Дмитрий Сергель скрывается от следствия, его объявили в международный розыск и заочно взяли под стражу. Суд арестовал имущество обвиняемых на общую сумму более 17 млн руб.

Сергея Сухова арестовали в октябре 2024 года. Тогда сообщалось, что деньги похитили при ремонте военного госпиталя в Перми. Через месяц стало известно о краже нескольких миллионов рублей при капремонте казарм в Свердловской области. Следственный комитет России завершил следствие по делу в марте этого года.

Никита Черненко