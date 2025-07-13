Госветслужба Удмуртии начала уборку павшей птицы в деревне Якшур, на территории одного из хозяйств которой обнаружили свыше 1 тыс. несушек «на выгуле» с нарушениями ветеринарных правил, сообщили в ведомстве 11 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУВ Удмуртии Фото: ГУВ Удмуртии

9 июля в реготделении «Альянсе защитников животных» рассказали, что неизвестный выгрузил огромное количество кур — как писали селяне в соцсетях, около 3 тыс. птиц — на территорию местного хозяйства. После этого куры разбрелись по деревне. Жители пожаловались на массовый мор птицы. В тот же день муниципалитет установил собственника земельного участка, который обязался до 11 июля вывезти птицу на фермерское хозяйство в Татарстане.

В Главном управлении ветеринарии Удмуртии (ГУВ) сообщили 9 июля, что владелец «организует утилизацию павшей птицы и изолирует кур в своем хозяйстве». Материалы по факту выгульного содержания животных направили в Россельхознадзор и местным властям.

11 июля в ГУВ рассказали, чтобы уборка территории от павшей птицы с последующей утилизацией биологических отходов была организовала Госветслужбой Удмуртии совместно с муниципалитетом. Собственник не упоминается. Ветеринары дважды отобрали пробы патологического материала и помета птиц.

«Хочу успокоить жителей деревни, в обоих случаях получены отрицательные результаты, куры не являются разносчиками этих болезней (высокопатогенный грипп птиц и болезнь Ньюкасла.— “Ъ-Удмуртия”). Еще до получения результатов исследований мы провели первичную дезинфекцию территории,»— пояснила начальник ГУВ Ирина Крылова.

За нарушение правил содержания кур собственник может быть привлечен к административному наказанию с приостановлением деятельности на срок до 90 суток.