Дональд Трамп забрал трофей

За победу в первом клубном чемпионате мира больше $100 млн от FIFA получит «Челси». И почти $29 млн из них — только за приезд в США, подсчитали Forbes и Metaratings.ru. Перед началом турнира FIFA объявила, что призовой фонд чемпионата составит $1 млрд — намного меньше, чем планировалось изначально. Но даже с учетом этого, если пересчитывать на количество матчей, клубный чемпионат мира все равно стал самым прибыльным для клубов. Как и для президента США Дональда Трампа. Он присутствовал на финале турнира и, по протоколу, должен был вручить капитану «Челси кубок», после чего удалиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Pool / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Pool / Reuters

Но он не только не ушел, но и забрал себе главный трофей и золотую медаль чемпионата, отметил футбольный обозреватель The Independent Мигель Деланей: «Многие футбольные фанаты во всем мире были шокированы присутствием Дональда Трампа прямо в центре церемонии вручения трофеев "Челси" на клубном чемпионате мира. Когда Рис Джеймс поднимал кубок, Коул Палмер выглядел совершенно сбитым с толку. Теперь это изображение навсегда останется в истории "Челси" и, возможно, будет вывешено на стене возле стадиона. Позже The Independent сообщила, что Рис Джеймс, на самом деле, спросил Трампа, не хочет ли он уйти, потому что команда собиралась праздновать. Но у спортсмена сложилось впечатление, что Трамп наслаждался происходящим и хотел остаться.

Сейчас это событие описывают как переход на следующий уровень, по сравнению с чемпионатом в Катаре в 2022-м и тем, как закончился тот турнир. Тогда Лео Месси наконец-то получил Кубок мира, и именно в этот праздничный момент эмир Катара решил надеть на спортсмена традиционную арабскую накидку — бишт. Это был не только символ чести, но и политики: Катар был олицетворением того момента и вошел в историю. Но здесь в центре был сам Трамп, и сейчас мы вышли не только за рамки символизма, но и за рамки того, что можно назвать политическими отношениями. Дональд Трамп и Джанни Инфантино давние друзья — вот и весь итог».

Президент FIFA Джанни Инфантино еще в марте представил кубок в Белом доме, после чего тот остался стоять на президентском столе. И тогда СМИ писали, что именно Трамп первым спросил, можно ли ему оставить трофей, и спортивный функционер согласился. У главы Белого дома другая версия: по его словам, Инфантино сам предложил ему навсегда оставить кубок в Овальном кабинете, а для турнира изготовить новый.

Награда победителю клубного чемпионата мира была создана ювелирным домом Tiffany. Трофей покрыт 24-каратным золотом, украшен надписями на 13 языках, включая шрифт Брайля. А также символами, связанными с историей футбола, географией и даже космосом, рассказал автор крупнейшего русскоязычного блога о «Челси» Кирилл Бельский: «Кубок действительно показывали еще год назад, но кажется, что они его доработали. Например, кольца, из которых он создан, теперь крутятся, заводятся через ключик, и, возможно, в первоначальной версии этого не было. Решили, что нужно сделать более красивый и изящный кубок. И, надо сказать, что с точки зрения эстетики это один из самых красивых трофеев, которые вообще существуют в футболе.

Наверное, самая яркая эмоция непосредственно во время вручения трофея была у Коула Палмера, главной звезды финала, потому что Дональд Трамп его загородил, и Палмер был крайне недоволен этим. Появилась еще и информация после финала, что когда Коулу Палмеру давали награду как лучшему игроку турнира, сам Трамп сказал, что он давно следит за "Челси" и что считает Палмера одним из лучших игроков, которых он когда-либо видел. Конечно, здесь уже больше попахивает популизмом каким-то, но тем не менее многим фанатам, я думаю, было приятно услышать. Что касается самого финала, конечно, стране-хозяйке хотелось себя показать, и местами это было чересчур».

Неоднозначное отношение у болельщиков возникло и из-за организации турнира. Некоторые матчи проходили при полупустых трибунах, том числе и первая игра чемпионата между «Интер Майами» и «Аль Ахли», несмотря на участие Лионеля Месси. А нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе после четвертьфинального матча и вовсе опубликовал в соцсетях фото с дорисованными нейросетью болельщиками.

Сам финал больше походил на шоу, каждого футболиста на поле приглашал после объявления американский конферансье Майкл Баффер. Перед матчем выступили Робби Уильямс и Лаура Паузини. Несмотря на жару, над стадионом запустили самолеты. А в перерыве снова выступали артисты, из-за чего паузу между таймами увеличили до 22 минут. Это был экспериментальный со всех точек зрения турнир, отмечает футбольный комментатор Денис Казанский: «Во-первых, стоит вспомнить, как проходили Олимпийские игры когда-то в Атланте и чемпионаты мира в Америке, и вот сейчас это совсем другие условия для европейских футболистов, плюс новые стадионы.

Финал клубного чемпионата мира был как раз на том стадионе, где состоится финал чемпионата мира. Американцы, естественно, хотели сделать большое шоу и пообещали, что каждый матч будет супербоулом. В финале — выступления Coldplay и других музыкантов, это было очень ярко. И Дональд Трамп на трибуне и то, как он долго не уходил с празднования — это тоже часть шоу, потому что в Америке прежде всего спорт относится к большой части шоу-бизнеса.

В Англии довольно забавные комментарии были по поводу этой медали. Дело в том, что в составе "Челси" был футболист Мадуэке, который сыграл пять матчей и которого по ходу турнира продали в "Арсенал". Он уехал, и его медаль, возможно, осталась. А спортивная составляющая тут тоже достаточно любопытна, потому что, с одной стороны, победитель получает $114 млн — это огромная сумма и для любой европейской команды. И когда ты видишь большие деньги на кону, с одной стороны, а с другой, когда объявляешь, что это клубный чемпионат мира, но не участвуют чемпионы Англии, Италии и Испании, он смотрится как-то странно».

Кроме того, на матче финала болельщики дважды освистали Дональда Трампа. Сперва, когда он только появился на стадионе вместе с президентом FIFA Джанни Инфантино во время исполнения национального гимна. И во время вручения трофея лондонскому клубу. Следующий клубный чемпионат мира пройдет через четыре года.

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Екатерина Вихарева