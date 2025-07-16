Минобрнауки хочет контролировать стоимость обучения во всех бюджетных вузах

Стоимость обучения по программам высшего образования в России должно контролировать Минобрнауки, заявил замминистра Андрей Омельчук на заседании в Госдуме. Он аргументировал эту позицию необходимостью более логичного ценообразования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Омельчук

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Андрей Омельчук

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сейчас «для всех бюджетных учреждений автономных» порядок оплаты устанавливают учредители, пояснил господин Омельчук. Например, для сельскохозяйственных заведений — это Минсельхоз, для медицинских — Минздрав. «С точки зрения упорядочивания... ценообразования наделение Минобрнауки полномочиями общего регулирования стоимости... нам кажется, было бы логичным»,— сказал господин Омельчук (цитата по ТАСС).

На том же заседании Госдумы глава Российской академии образования Ольга Васильева заявила о необходимости государственного регулирования цен на программы высшего образования. По ее мнению, в полномочия властей должна входить установка максимального коэффициента для повышения стоимости обучения. Она также предложила создать общественные советы по мониторингу ценообразования, чтобы эти процессы стали более прозрачными для населения.

По словам Андрея Омельчука, в 2025 году поступление на первый курс на платной основе подорожало в среднем по стране на 11%.