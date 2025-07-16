В центре Тюмени археологи нашли более 1,2 тыс. артефактов

Во время археологических исследований в Тюмени специалисты обнаружили 1271 артефакт, сообщил информационный центр правительства Тюменской области. Некоторые из них не имеют аналогов в материалах Урала и Сибири.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Работы выполнялись в 2024 году в границах улиц Герцена, Семакова, Урицкого. Инициатором проведения исследования стал тюменский застройщик «Ньютон», раскопками занимался центр историко-культурных исследований «Астра». Часть найденных артефактов передали в фонды Тюменского музейно-просветительского объединения в государственную часть музейного фонда РФ.

Напомним, в 2023 году на археологических раскопках в Тобольске (Тюменская область) перед началом благоустройства Александровского сада были найдены остатки зданий XVII-XVIII веков. В земле сохранились вещи, которыми тоболяки пользовались в повседневной жизни: монеты, топор, замки от дверей, фрагменты обуви, посуды, изразцы печей, детские игрушки, гвозди и другое.

Ирина Пичурина