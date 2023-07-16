В Тобольске на раскопках возле Александровского сада нашли артефакты XVII-XVIII веков

На археологических раскопках в Тобольске (Тюменская область) перед началом благоустройства Александровского сада были найдены остатки зданий XVII-XVIII веков, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор.

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По словам Александра Моора, в земле сохранились вещи, которыми тоболяки пользовались в повседневной жизни: монеты, топор, замки от дверей, фрагменты обуви, посуды, изразцы печей, детские игрушки, гвозди и другое.

«Поручил доработать проект благоустройства Александровского сада и предусмотреть на месте раскопок устройство так называемого археологического окна. Накрыть раскоп стеклянным куполом, чтобы каждый желающий мог увидеть, как жили в Тобольске 300-400 лет назад»,— отметил господин Моор.

Напомним, проект благоустройства Александровского сада в Тобольске ранее стал одним из победителей всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. На его реализацию выделен федеральный грант в 90 млн руб. Сейчас на территории сада ведутся работы по реконструкции. Уже убраны аварийные деревья, заменены инженерные сети

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Полина Хабарова

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