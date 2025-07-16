«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, какие возможности предоставляет предпринимателям сервис «Экспортные ниши».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Какой предприниматель откажется расширить бизнес и выйти за рамки внутреннего рынка? Международная коммуникация позволяет нарастить клиентскую базу, диверсифицировать рынки. И цифровые площадки дают возможность значительно упростить этот путь.

Так, платформа «Мой экспорт» по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» собирает в единую экосистему все ключевые сервисы, которые помогают компаниям выйти на зарубежные рынки без лишней бумажной волокиты. При этом неважно, какая отрасль бизнеса, насколько большой масштаб компании и был ли прежде международный опыт. Зарегистрировавшись однажды, предприниматель получает доступ к услугам и мерам поддержки Российского экспортного центра, институтов развития и коммерческих партнеров. Только за последний год на «Мой экспорт» пришли без малого 11 тыс. компаний, а общее число пользователей превысило 40,5 тыс. Всего с запуска платформы предпринимателям оказано свыше 1,5 млн услуг.

Сегодня «Мой экспорт» предлагает уже более 640 онлайн- и офлайн-сервисов — от логистической поддержки и сертификации до участия в международных выставках и специальных обучающих программ. Примерно пятую часть всех услуг можно получить в режиме «одного окна». А новый сервис «Экспортные ниши» делает выбор направлений еще проще: на основе профиля вашей компании сервис формирует прогнозы перспективности бизнеса на ближайшие два-три года, показывает объемы рынка, описывает ключевых игроков и их доли. Благодаря «Экспортным нишам» предприниматель сразу видит, где у его продукта наибольший потенциал, и в итоге выстраивает стратегию с минимальными рисками. Подробности — на портале «Мой экспорт».