Для экс-военного из Челябинска запросили 24 года колонии за продажу данных Украине

Во 2-ом Западном окружном военном суде во время прений по делу бывшего ефрейтора армии России Антона Хожаева (внесен в РФ в перечень террористов) из Челябинска, обвиняемого в продаже стратегически важной информации вооруженным силам Украины, прокурор запросил приговорить фигуранта к 24 годам в колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, сообщает «Ъ».

По имеющимся у ТАСС материалам дела, Антон Хожаев (внесен в РФ в перечень террористов) продал ВСУ фотографии с российской техникой и складами и получил за это $30 и $50 на свой счет. Кроме того, бывший ефрейтор пересылал списки личного состава российских воинских подразделений. Он собирался вступить в легион «Свобода России» (организация признана террористической в РФ и запрещена), купил военное обмундирование и поехал на границу с Украиной.

Антона Хожаева (внесен в РФ в перечень террористов) обвиняют в госизмене (ст. 275 УК РФ), дезертирстве (ст. 338 УК РФ) и попытке участия в террористической организации (ст. 205.5 УК РФ), а также в проведении финансовых операций для совершения преступления (ст. 174.1 УК РФ). Если суд признает его виновным по всем статьям, экс-военному может грозить пожизненное заключение. Обвиняемый вину не признает.

Виталина Ярховска