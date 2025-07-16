В Михайловске при пожаре в многоэтажном доме эвакуировали 20 человек
В Михайловске сотрудники МЧС потушили пожар на балконе пятого этажа многоквартирного дома. Из дома вывели 20 человек, среди которых двое детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
Фото: МЧС Ставропольского края
Возгорание произошло в микрорайоне СНИИСХ. Огонь охватил балкон многоэтажного жилого здания.
Предварительная площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет.
В тушении участвовали 27 сотрудников экстренных служб и 9 единиц техники.