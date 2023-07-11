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Из-за жаркой погоды в Воронежской области обновился рекорд суточного потребления электрической мощности

На фоне жары в энергосистеме Воронежской области 7 июля был достигнут новый летний исторический рекорд потребления электрической мощности. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в региональном филиале АО «Системный оператор ЕЭС».

Максимум был пройден в в 15:00 пятницы при среднесуточной температуре наружного воздуха 26,5С.

Потребление составило 1698 МВт — на 37 МВт больше предыдущего рекорда, зафиксированного 2 августа 2021 года. По словам первого замдиректора воронежского филиала Сергея Созонова, региональная энергосистема работает устойчиво.

Какие электроподстанции построят в Воронежской области для присоединения крупных потребителей — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин

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