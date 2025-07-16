Полиция нашла в квартире закладчика в Купчино три вида наркотиков

У распространителя наркотиков в квартире на Будапештской улице нашли три вида запрещенных веществ. Общий вес превысил килограмм, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители остановили закладчика, который работал в центре Северной столицы. Задержанный устроился на работу в интернет-магазин по продаже наркотиков. Вещества 38-летний мужчина забирал из так называемых «мастер-кладов» и хранил в квартире в Купчино.

По информации полиции, там он готовил наркотики к продаже, формировал закладки. При обыске правоохранители изъяли свыше килограмма мефедрона, около 100 граммов гашиша, 50 граммов кокаина, а также весы и упаковочный материал. Сотрудниками ведомства возбуждено дело по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что свыше 500 кг кокаина на сумму более 5 млрд рублей сожгли в Петербурге.

Татьяна Титаева