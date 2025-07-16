Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Ставрополье создадут кол-центр по водоснабжению

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил создать кол-центр по вопросам водоснабжения. Решение принято 16 июля на заседании правительства региона после того, как множество обращений на прямую линию главы края касалось проблем с водой.

Фото: предоставлено пресс-службой Правительства Новосибирской области

Фото: предоставлено пресс-службой Правительства Новосибирской области

Глава региона объяснил, что новая служба поможет жителям получать актуальную информацию о сроках решения проблем по их адресу, а также подавать заявки на подвоз воды.

«Такой опыт у нас есть. Мы открывали единый телефон горячей линии для информирования земляков в пандемию. Эта практика работает. Задействуем ее и по вопросам водоснабжения в период с 1 мая по 1 ноября»,— сказал Владимир Владимиров.

Ответственным за реализацию проекта назначен министр ЖКХ края Александр Рябикин. Соисполнители — крайводоканал, а также региональные минэкономразвития и минпром.

Тат Гаспарян

Новости компаний Все