После нападения на бойца MMA Хизриева в Махачкале возбуждено дело

Прокуратура Дагестана подтвердила, что ночью в Махачкале неизвестные стреляли в местного жителя. Имя пострадавшего ведомство не назвало, СМИ писали о нападении на бойца MMA Тимура Хизриева. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Прокуратура взяла расследование на контроль. По данным ведомства, нападение было совершено «по предварительному сговору, из хулиганских побуждений». В спортсмена стреляли несколько человек из травматического оружия. Личности подозреваемых пока не установлены.

29-летний Тимур Хизриев — российский боец смешанного стиля. На его счету 18 побед и ни одного поражения. Источник ТАСС сообщал, что в Хизриева попало не менее пяти пуль, его прооперировали.