Матвей Мичков вошел в топ-10 лучших нападающих НХЛ до 25 лет

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовала на своем сайте рейтинг лучших молодых нападающих в возрасте до 25 лет перед сезоном-2025/26. Российский форвард «Филадельфия Флайерс» Матвей Мичков занял десятое место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матвей Мичков

Фото: Timothy T. Ludwig / Imagn Images / Reuters Матвей Мичков

Фото: Timothy T. Ludwig / Imagn Images / Reuters

Рейтинг возглавил немецкий нападающий «Оттава Сенаторс» Тим Штюцле. На второй строчке расположился американец Джек Хьюз, представляющий «Нью-Джерси Девилс». Тройку лидеров замкнул американский форвард «Миннесота Уайлд» Мэтт Болди.

20-летний Мичков был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ в 2023 году под общим седьмым номером. За команду он дебютировал в сезоне-2024/25. В прошедшем регулярном чемпионате форвард занял второе место в списке новичков-бомбардиров, набрав 63 очка (26 голов+37 результативных передач) в 80 матчах.

Также НХЛ представила топ-10 молодых защитников. На девятой строчке расположился 23-летний россиянин Александр Никишин, выступающий в составе «Каролина Харрикейнс». Перед началом play-off он подписал с командой контракт новичка. В четырех матчах розыгрыша Кубка Стэнли Никишин отметился одной результативной передачей.

В топ-3 лучших защитников младше 25 лет вошли американцы Джейк Сандерсон («Оттава Сенаторс») и Брок Фэйбер («Миннесота Уайлд»), а также немец Мориц Зайдер («Детройт Ред Уингс»).

Таисия Орлова